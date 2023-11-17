Ссобственник восстановил здание начала ХХ века на проспекте Маршала Жукова

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили ветхое здание 1917 года в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.