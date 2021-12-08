В 8 лет прославилась, исполнив хит “Пропала собака”, а в 29 – ушла из жизни: удивительная судьба Лены Могучевой

Лена Могучева. Фото http://nice-me.ru/ Лидия ГубинаСейчас Лену Могучеву помнят лишь те, кто вырос в Советском Союзе, но в своё время слава маленькой певицы была просто поразительной – её нежный и звонкий голосок, исполнивший песню «Пропала собака», узнавали и дети, и взрослые.
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