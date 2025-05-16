Япония представила антимонопольные правила для Apple и Google в сфере мобильных приложений

ТОКИО (ИА Реалист). Антимонопольное управление Японии (Japan Fair Trade Commission, JFTC) в четверг представило проект руководящих принципов к новому закону, регулирующему деятельность Google и Apple в сфере смартфонных сервисов.
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