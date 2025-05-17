Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8,5 км

Во второй раз за сутки произошел выброс пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).
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