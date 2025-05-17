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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8,5 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8,5 км

Во второй раз за сутки произошел выброс пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

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