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Начальник Управления МВД России по Улан-Удэ провел открытый диалог с активистами регионального отделения общероссийского общественного движения «Молодежка ОНФ»

Начальник Управления МВД России по Улан-Удэ провел открытый диалог с активистами регионального отделения общероссийского общественного движения «Молодежка ОНФ»

В рамках празднования Дня Конституции по инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по г.

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