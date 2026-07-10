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Регионы России

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Предлагается автоматизация назначения единого пособия для малообеспеченных семей

Предлагается автоматизация назначения единого пособия для малообеспеченных семей

Первый заместитель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила изменить процедуру назначения единого пособия по рождению и воспитанию ребенка для малообеспеченных семей.

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