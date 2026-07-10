Предлагается автоматизация назначения единого пособия для малообеспеченных семей

Первый заместитель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила изменить процедуру назначения единого пособия по рождению и воспитанию ребенка для малообеспеченных семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии