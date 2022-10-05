Saudi Aramco: нефти хватит не всем

Главная ошибка всех нефтяных аналитиков, уверен глава Saudi Aramco Амин Нассер, заключается в том, что их внимание приковано к экономике в краткосрочной перспективе и что они ошибочно пренебрегают фундаментальными показателями предложения нефти.
Главная ошибка всех нефтяных аналитиков, уверен глава Saudi Aramco Амин Нассер, заключается в том, что их внимание приковано к экономике в краткосрочной перспективе и что они ошибочно пренебрегают фундаментальными показателями предложения нефти.
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