Эксперт

380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Saudi Aramco: нефти хватит не всем

Saudi Aramco: нефти хватит не всем

Главная ошибка всех нефтяных аналитиков, уверен глава Saudi Aramco Амин Нассер, заключается в том, что их внимание приковано к экономике в краткосрочной перспективе и что они ошибочно пренебрегают фундаментальными показателями предложения нефти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх