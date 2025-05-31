Пенсионерка из Бобруйска хотела подзаработать в интернете, а в итоге лишилась квартиры и залезла в долги.

В январе этого года 70-летняя бобруйчанка заметила рекламу о возможностях заработка в интернете. У женщины уже был неудачный опыт, когда она после общения с мошенниками отдала им 2 тысячи рублей, но пенсионерка решила рискнуть.
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