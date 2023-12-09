Глава Эрмитажа не согласен с формулировкой «возвращение» ценностей РПЦ

Михаил Пиотровский не согласился с формулировкой «возвращение» ценностей РПЦ Раку Александра Невского не возвращали РПЦ, а передали после спасения «от торжественной переплавки», заявил Михаил Пиотровский.
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