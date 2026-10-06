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Царьград

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Олег Степанов: Россия применит меры в случае конфискации Ан-124

Олег Степанов: Россия применит меры в случае конфискации Ан-124

Транспортный самолет Ан-124, удерживаемый в Торонто с 2022 года, может быть конфискован. Посол Олег Степанов заявил, что Россия примет ответные меры.

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