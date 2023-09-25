Театр абсурда
Театр абсурда

Очень рентабельно ЦБ заменить на двухкнопочный аппарат

Иронично о провальной работе Центробанка высказался академик РАН Сергей Глазьев.Экономист отметил, что весь аппарат ЦБ мог бы заменить чуть ли не двухкнопочный автомат – "Если весь совет директоров ЦБ вместе со всем исследовательским департаментом ведомства заменить на одного человека, который будет просто включать и выключать компьютер, можно сохранить много государственных средств.

