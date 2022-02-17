В Брянской области автоинспекторы напомнили водителям правила перевозки детей

Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле - это первостепенная задача для любого водителя. Чтобы напомнить водителям о правилах перевозки детей в салоне автомобиля возле одного из дошкольных образовательных учреждений в городе Клинцы автоинспекторы провели акцию «Сохрани самое дорогое».