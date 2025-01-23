PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Зачем им грузчиком сраку рвать и грыжи позвоночные получать, когда они сидя в тепле на компутере в какой-нить ITшной ...Теперь студенты з...
  • Alex Nемо
    Вот прям даже не понятно становится. У нас стипендии в первый семестр устанавливались в 40р (менее 30% от средней зар...Теперь студенты з...
  • АндрейБорков
    Теперь студенты з...

В Приморье появится новый маршрут на Фалазу

В Приморье появится новый маршрут на Фалазу

В Приморье появится новый маршрут на гору Фалаза, сообщает PRIMPRESS. Он будет оборудован местами отдыха, парковкой для туристических автобусов и легковых автомобилей, информационными стендами, указателями, фотозонами, санитарными станциями и смотровыми площадками на высоких точках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх