В Приморье появится новый маршрут на Фалазу

В Приморье появится новый маршрут на гору Фалаза, сообщает PRIMPRESS. Он будет оборудован местами отдыха, парковкой для туристических автобусов и легковых автомобилей, информационными стендами, указателями, фотозонами, санитарными станциями и смотровыми площадками на высоких точках.