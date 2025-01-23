В Приморье появится новый маршрут на Фалазу

В Приморье появится новый маршрут на гору Фалаза, сообщает PRIMPRESS. Он будет оборудован местами отдыха, парковкой для туристических автобусов и легковых автомобилей, информационными стендами, указателями, фотозонами, санитарными станциями и смотровыми площадками на высоких точках.
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