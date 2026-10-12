Писарский подал апелляцию в суд Швейцарии. Ранее CAS поддержал его дисквалификацию за ставки

Экс-нападающий «Сочи» и «Крыльев Советов» Владимир Писарский продолжает судебную тяжбу с РФС. Юридическая фирма «Алетейя Альянс», представляющая интересы игрока СКА Басты, сообщила об иске в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении футболиста.
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