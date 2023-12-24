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Солнечный свет Леонида Быкова

Солнечный свет Леонида Быкова

Популярному актёру и кинорежиссёру исполнилось бы 95 Станислав Минаков     Стена дома по ул. Сумской в Харькове, с огромным граффити, на котором Леонид Быков изображён в советской военной лётчицкой форме, ныне закрашена вандалами-десоветизаторами, как и муралы лётчицы Гризодубовой, певицы Шульженко, физика Ландау — личностей, чья жизнь была связана с Харьковом.

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