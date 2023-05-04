Аргументы недели

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  • Наталия
    Неужели   услышал, все-таки, Пригожина?Шойгу поручил уси...
  • лина любимцева
    Шойгу "поручил"?!!... А ПОЧЕМУ САМ НЕ ХОЧЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?!! После таких отчаянных  криков Пригожина ЛИЧНО ДОЛЖЕН...Шойгу поручил уси...
  • николай лебедев
    И это на втором году войны, а до этого мух на потолке считали?Шойгу поручил уси...

Сенатор Климов: последствия для виновных в атаке украинских дронов на Кремль «не должны не быть фатальными»

Сенатор Климов: последствия для виновных в атаке украинских дронов на Кремль «не должны не быть фатальными»

Последствия для виновных в случившейся некоторое время назад атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Кремль «не должны не быть фатальными».

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