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Музыкант из Новосибирской области спел на шоу Малахова на канале «Россия 1»

Музыкант из Новосибирской области спел на шоу Малахова на канале «Россия 1»

Иван Бахтин, молодой исполнитель и музыкант из Новосибирской области, привлек внимание к своему музыкальному таланту, выступив в популярной передаче Андрея Малахова под названием «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».

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