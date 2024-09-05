«Бездарная актриса за 420 тыс. рублей в день»: Узнав о новых съемках россияне жестко раскритиковали дочь Юлии Пересильд

Не секрет, что многие знаменитые актеры тянут своих детей буквально за уши в актерскую профессию. Примеров отечественный кинематограф знает много — актерская династия Ефремовов, Табаковых, Янковских, Михалковых, Шукшиных, Верников, Нагиевых, Добронравовых, Ильиных – и это только те, кто на слуху.