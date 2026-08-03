Итоги IV сезона Всероссийской литературной премии "Чистая книга": лауреаты

В Архангельской области назвали имена победителей литературной премии имени Фёдора АбрамоваОдним из ключевых событий книжного фестиваля "Белый июнь", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стало чествование лауреатов IV сезона Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова.
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