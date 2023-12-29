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Лена Зеленская боится за мужа

Лена Зеленская боится за мужа

Дилетант о политике Лена боится, что ее мужа отравят! Прямо йадом, вообразите? Господи ты Боже мой.

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Комментарии
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Юрий анин
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1 час.
Сергей Кочегаров
Его посадють, а ты, ЛенчОк, не переживай - Бидон нового выдаст. Ты пока корми его яйцами, в тюрьме яйца оторвут, а жрать только макароны дадут. В тюрьме так принято.
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34 мин.
АС
Анатолий Страшко
Елена, только что думал об этом. А ведь эта пара очень годится для повтора. Что он, что она с лимонами по магазинам на Западе бегающая, когда такая бойня в этой её &quot;матке Украине&quot;.
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7 мин.

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