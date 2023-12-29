Лена Зеленская боится за мужа

Его посадють, а ты, ЛенчОк, не переживай - Бидон нового выдаст. Ты пока корми его яйцами, в тюрьме яйца оторвут, а жрать только макароны дадут. В тюрьме так принято.

АС

Анатолий Страшко

Елена, только что думал об этом. А ведь эта пара очень годится для повтора. Что он, что она с лимонами по магазинам на Западе бегающая, когда такая бойня в этой её "матке Украине".