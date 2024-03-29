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Экс-главу Минздрава Ростовской области приговорили к 4,5 года колонии

Экс-главу Минздрава Ростовской области приговорили к 4,5 года колонии

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил к 4,5 года лишения свободы экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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