Экс-главу Минздрава Ростовской области приговорили к 4,5 года колонии

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил к 4,5 года лишения свободы экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии