Кто такие Сергей и Юлия Скрипали, которые отказались появляться в суде по делу об отравлении

Бывший офицер ГРУ Сергей и его дочь Юлия Скрипали отказываются участвовать в качестве свидетелей в слушаниях по делу смерти британки Дон Стерджес, отравленной нервно-паралитическим веществом «Новичок» в 2018 году.
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