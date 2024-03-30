Зарубежные права будут действовать в России в течение года

Известия/Зураб Джавахадзе С 1 апреля зарубежные права на управление автомобилями будут действовать в России на протяжении года или до получения водителем вида на жительство в РФ или российского гражданства.
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