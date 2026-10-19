Музей-заповедник «Царское Село» завершил высокий сезон. За последний месяц — с 18 сентября по 18 октября, в пик золотой осени, — Екатерининский парк принял почти 180 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Музыка дана чело...
- Чудесная воодушев...
- В Саранске открыл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым