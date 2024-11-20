В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Логистические цепочки поставок вооружений ВСУ из-за границы изучены и нанесены на карты в качестве целей, выразил свое видение обстановки РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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