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В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели

В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Логистические цепочки поставок вооружений ВСУ из-за границы изучены и нанесены на карты в качестве целей, выразил свое видение обстановки РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

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