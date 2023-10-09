«Мечтаю однажды сыграть в это»: моддер показал Tomb Raider II в виде сайд-скроллера и привёл фанатов в восторгВ ожидании новой части Tomb Raider французский моддер Delca развлекается со старыми: на днях энтузиаст показал, как бы вышедшая в 1997 году Tomb Raider II выглядела в виде трёхмерного сайд-скроллера.