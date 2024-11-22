Пенсионера спасли из задымленной квартиры в Петрозаводске

Пожарных подняли по тревоге из-за возгорания в пятиэтажке на Мерецкова Утром 21 ноября на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Мерецкова.
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