Неделя с SakhalinMedia: детский лагерь с плесенью и дополнительные авиарейсы на материк

Доход депутата Охинского городского округа за 2020 год составил более 135 млн рублей На официальном сайте администрации городской округ "Охинский" появился отчет о доходах депутатов Собрания муниципального образования, сообщает ИА SakhalinMedia.
Доход депутата Охинского городского округа за 2020 год составил более 135 млн рублей На официальном сайте администрации городской округ "Охинский" появился отчет о доходах депутатов Собрания муниципального образования, сообщает ИА SakhalinMedia.
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