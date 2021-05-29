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Неделя с SakhalinMedia: детский лагерь с плесенью и дополнительные авиарейсы на материк

Неделя с SakhalinMedia: детский лагерь с плесенью и дополнительные авиарейсы на материк

Доход депутата Охинского городского округа за 2020 год составил более 135 млн рублей На официальном сайте администрации городской округ "Охинский" появился отчет о доходах депутатов Собрания муниципального образования, сообщает ИА SakhalinMedia.

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