Майя Санду: «Мы благодарны всем, кто работает ради гармонии между людьми и улучшения диалога»

Глава государства Майя Санду сегодня участвовала в мероприятии, посвященном этническим общинам, где отмечались красота и многообразие народа Молдовы, а также единство нашей страны, которое мы обязаны сохранять и беречь, передает moldpres со ссылкой на пресс-службу президента.
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