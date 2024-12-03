Майя Санду: «Мы благодарны всем, кто работает ради гармонии между людьми и улучшения диалога»

Глава государства Майя Санду сегодня участвовала в мероприятии, посвященном этническим общинам, где отмечались красота и многообразие народа Молдовы, а также единство нашей страны, которое мы обязаны сохранять и беречь, передает moldpres со ссылкой на пресс-службу президента.