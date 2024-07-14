У двоих калужан арестовали авто за долги

Плановое рейдовое мероприятие состоялось на дороге возле микрорайона Анненки. За несколько часов были оставлено три десятка машин, а владельцы двух из них были вынуждены покинуть место проведения рейда на общественном транспорте или такси, так как их авто арестовали за долгиКалужские судебные приставы и региональная Госавтоинспекция провели плановое рейдовое мероприятие на дороге возле микрорайона Анненки.