В Госдуме исключили возможность Зеленского и НАТО повлиять на мнение Трампа о Крыме

ВАЛЕРИЙ

Не знаю, какие сигналы подаёт трамп лично шеремету, но глядя на суету трампа, чуть ли не ежедневное измение им вчерашних высказываний и отмена решений может говорить о том, что послезавтра трамп и не вспомнит, что он говорил о Крыме вчера. Наши "гениальные" ..ебутаты - как всегда на своем ишаке самодовольства, самовлюбленности и самоудовлетворенности. Только вот трампу на мнение не известных ему дымопутатов из России плевать!