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В Госдуме исключили возможность Зеленского и НАТО повлиять на мнение Трампа о Крыме

В Госдуме исключили возможность Зеленского и НАТО повлиять на мнение Трампа о Крыме

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости исключил, что президента Украины Владимир Зеленский и его союзники в НАТО смогут повлиять на мнение американского лидера Дональда Трампа о Крыме.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Не знаю, какие сигналы подаёт трамп лично шеремету, но глядя на суету трампа, чуть ли не ежедневное измение им вчерашних высказываний и отмена решений может говорить о том, что послезавтра трамп и не вспомнит, что он говорил о Крыме вчера. Наши &quot;гениальные&quot; ..ебутаты  - как всегда на своем ишаке самодовольства, самовлюбленности и самоудовлетворенности. Только вот трампу на мнение не известных ему дымопутатов из России плевать!
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