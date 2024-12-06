Экс-нападающий "Ахмата" Конате: никогда не слышал о запрете играть с Россией

Нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате, ранее много лет выступавший в клубах Российской премьер-лиги, прокомментировал запрет от Международной федерации футбола (ФИФА) на проведение товарищеских матчей с национальной командой России.
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