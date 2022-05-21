Трое человек погибли в результате удара Украины по поселку Белозерка Херсонской области

Еще десять мирных граждан пострадали Трое мирных граждан погибли и десять получили ранения, по предварительным данным, в поселке Белозерка в Херсонской области в результате удара со стороны Украины, сообщила военно-гражданская администрация области.
Еще десять мирных граждан пострадали Трое мирных граждан погибли и десять получили ранения, по предварительным данным, в поселке Белозерка в Херсонской области в результате удара со стороны Украины, сообщила военно-гражданская администрация области.
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