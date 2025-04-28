Правительство поддержало законопроект о штрафах за авторизацию с иностранного email

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает с учётом доработки проект о штрафах для владельцев сайтов, где разрешена авторизация через зарубежный e-mail, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии