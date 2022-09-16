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Таджикистан ударил по Киргизии не менее 40 снарядами с применением РСЗО «Град», нарушив режим прекращения огня

Таджикистан ударил по Киргизии не менее 40 снарядами с применением РСЗО «Град», нарушив режим прекращения огня

Таджикистан нарушил договоренность о прекращении огня. Режим тишины продлился около часа. Местные граждане сообщили о том, что атаки между государствами продолжаются, а к границе Таджикистана перебрасывается тяжелая бронетехника, передает Avia.

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