Ещё одни «Три плана по мясу»

Копаюсь тут в истории того как мы обгоняли Америку по мясу и молоку, и понимаю, что даже большая трагедия, которой стало выполнение Рязанской областью трех планов по мясозаготовкам, может повториться в виде трагикомедии.
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