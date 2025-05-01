Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ещё одни «Три плана по мясу»

Ещё одни «Три плана по мясу»

Копаюсь тут в истории того как мы обгоняли Америку по мясу и молоку, и понимаю, что даже большая трагедия, которой стало выполнение Рязанской областью трех планов по мясозаготовкам, может повториться в виде трагикомедии.

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