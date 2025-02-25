НАУФОР просит ЦБ не требовать обязательного раскрытия прогнозов при IPO

В конце января 2025 года ЦБ представил доклад для консультаций «Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия IPO», предложив улучшить качество IPO, изменить раскрываемую информацию и адаптировать ее для розничных инвесторов.
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