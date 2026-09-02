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Журнал «Профиль»

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Бензин в Крыму будут продавать по четыре часа в сутки

Бензин в Крыму будут продавать по четыре часа в сутки

Половина топлива будет продаваться с 8:00 до 10:00, половина – с 18:00 до 20:00. При принятии решения исходили из обращений граждан, заявил 2 сентября 2026 года, в среду, глава Крыма Сергей Аксёнов.

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