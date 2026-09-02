Бензин в Крыму будут продавать по четыре часа в сутки

Половина топлива будет продаваться с 8:00 до 10:00, половина – с 18:00 до 20:00. При принятии решения исходили из обращений граждан, заявил 2 сентября 2026 года, в среду, глава Крыма Сергей Аксёнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эфиопия и Эритрея...
- ЛЛ Россия ждет от Ар...
- Франция поставит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым