Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Они были практически в слезах...

Они были практически в слезах...

По словам Уолтца, шайка Зеленского не ожидала, что их ссаными тряпками выгоняют из Белого Дома даже без обеда и были практически в слезах.

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Комментарии
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АЗ
Александр Захаров
Зеленский попросил повторить... и его выгнали из Белого Дома еще раз)))
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14 час.
Надежда
Поскакал гаденыш за очередной методичкой в лондон!( Там ему уже расписали что и где взорвать, чтобы обвинить в очередной раз Путина...
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10 час.
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