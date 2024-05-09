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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Только под конец лета поняла, почему шашлык у меня часто получался «не очень». Делюсь открытием

Вот так сюрприз ожидал меня этим летом, когда наша семья то и дело выезжала на загородные пикники! Несмотря на все старания соблюсти тонкости рецептов и тщательный выбор «правильного» мяса, у меня никак не получался аппетитный сочный шашлык, так что я всерьез подумала «переключиться» на уже готовые ….

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