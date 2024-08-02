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Семья осужденного в РФ американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах

Семья осужденного в РФ американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах

Семья американца Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков, обвиняют власти США в несправедливости, безразличии и двойных стандартах, поскольку не включили его в список на обмен заключенными.

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