Семья осужденного в РФ американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах

Семья американца Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков, обвиняют власти США в несправедливости, безразличии и двойных стандартах, поскольку не включили его в список на обмен заключенными.
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