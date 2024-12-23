Ни капли жалости: Гордон заявила, что презирает Седокову

Юрист много лет назад столкнулась с предательством. Анна Седокова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressКатя Гордон пару дней назад негативно высказалась в адрес Анны Седоковой, за что юриста раскритиковали в Сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии