Интересные факты о пицце

Считаете ли вы пиццу хорошим завтраком? 36% людей считают пиццу идеальным завтраком. В 1970 году средний кусок пиццы содержал 500 калорий, а теперь — до 850 калорий! 62% американцев предпочитает пиццу с мясной начинкой.