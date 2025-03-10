Россияне начали злоупотреблять правом брать кредит после самозапрета

Ежедневно фиксируются до 200 случаев.фото: Агентство «Москва»Банки и микрофинансовые организации фиксируют случаи обращения россиян за кредитом после установки ими же самозапрета на «Госуслугах» с 1 марта.
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