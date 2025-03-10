ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Во что превратили страну и что за профессия БЛОГЕР и почему тут дети с налогами по сотням миллионов...Суд арестовал бло...
  • Владимир Моргунов
    Древняя партийная верхушка зубами старца держалась за власть !!! О стране никто не думал, думали о госкорыте ???Константин Чернен...
  • Злата Тарасова
    Про квинсенту почему то умолчали. Ее и в России производят полностью, и стоимость ее радует.Россиянок предупр...

Россияне начали злоупотреблять правом брать кредит после самозапрета

Россияне начали злоупотреблять правом брать кредит после самозапрета

Ежедневно фиксируются до 200 случаев.фото: Агентство «Москва»Банки и микрофинансовые организации фиксируют случаи обращения россиян за кредитом после установки ими же самозапрета на «Госуслугах» с 1 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх