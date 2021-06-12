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Поздравление главы администрации Алушты Галины Огнёвой с Днем России

Поздравление главы администрации Алушты Галины Огнёвой с Днем России

Уважаемые алуштинцы! Поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!12 июня мы чествуем нашу Родину, страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, страну, которая соединила на огромном пространстве множество народов и культур.

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