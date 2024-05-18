ИИ показал, как бы выглядело японское аниме с Русалочкой, Белоснежкой, Эльзо...

ИИ показал, как бы выглядело японское аниме с Русалочкой, Белоснежкой, Эльзой, Рапунцель и ПокахонтасЭнтузиаст с ником the_ai_dreams, который ранее попросил нейросеть Midjourney нарисовать «взрослое» аниме по «Гарри Поттеру», поделился новой подборкой артов, сгенерированных ИИ.