ИИ показал, как бы выглядело японское аниме с Русалочкой, Белоснежкой, Эльзо...

ИИ показал, как бы выглядело японское аниме с Русалочкой, Белоснежкой, Эльзой, Рапунцель и ПокахонтасЭнтузиаст с ником the_ai_dreams, который ранее попросил нейросеть Midjourney нарисовать «взрослое» аниме по «Гарри Поттеру», поделился новой подборкой артов, сгенерированных ИИ.
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