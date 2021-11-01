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  • Леонид Василенко
    Неудачник ты,дядя. Вот и выё.....ся,как вошь в кожухе.Чем для Беларуси ...
  • Леонид Василенко
    Хня. Луку беспокоит только его задница. Народ вообше и рядом не стоит.Чем для Беларуси ...
  • Александр Лисовский
    Да не боится он , а просто объединяться белорусский народ не хочет . За чем им этот бардак как у нас .Чем для Беларуси ...

Чем для Беларуси обернулось затягивание процесса интеграции с Россией

Чем для Беларуси обернулось затягивание процесса интеграции с Россией

Дорожные карты интеграции или союзные программы Москва и Минск обсуждают уже три года. По сей день не было достигнуто какого-либо прогресса в данной области, однако уже в ноябре текущего года страны планируют подписать окончательную программу.

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Nikolay Stepanov
Едва ли Путину удастся найти общий язык с этим Лукой Мудичем. Уж лучше дождаться его преемника.
Прохожий по жизни
Политика "моревекторности" или "и нашим и вашим" никогда не приводила к хорошим результатам в долгосрочных отношениях между странами. А Лукашенко не первый и не последний в этом деле. Что тут скажешь, - от сохи до президента путь далек и долог....
Viktor Zaikin
Это не президент, а Лука Мудищев. Существо, подобно меченому и Алкашу печется только о себе, а не о стране. И испортил Луку Алкаш, пообещав ему порулить в России.
Нина Тарасова
Верно ! Лука Мудищев на этот
Нина Тарасова
Верно
Нина Тарасова
надеялся на объе*он Путина, да не проверил толщину кишки, тягаться с разведкой -хуёвое дело !
Александр Лисовский
вы точно женщина ?
Петр Шипилов
Потеряла что? Ту пенсионную реформу, или оптимизацию медицины? Или наших воров прихватизаторов? Полное обнищание и вымирание русских деревень? Или полный бардак в ЖКХ? Сомневаюсь, что при этой нашей власти стало бы хорошо в Белоруссии.
Николай Титов
Предложение от 2018 года, отверг, принял - А Белорусов то кто-то спрашивал, хотят они в Россию или нет? По данным последнего опроса не хотят, т.е. 66,6% против. Дрянная привычка Князей и Царей - перемещать народы из одного государства в другое, как тумбочку в квартире из одного угла в угол. Если вольются в состав Росси, то что с ними будет - будут жить как мы все да и все. Пенсионеры в своей массе на 15 000 руб. в месяц, рабочие и ИТР на 50-70 000. А если Тихановская каким-то чудом всех победит и они, так же как Украина, помашут Кремлевским ручкой, то что тогда? Тогда у них разруха лет на 10, их МаЗ-ы и прочая техника никому не нужна, и не потому что плохая, просто ни Немцы ни Англичане не допустят конкуренции, так же как и по всем другим позициям. Адаптироваться к их образу жизни и встраиваться в их экономику, дело долгое, трудное и там во всю работает принцип- выживает сильнейший.
Александр Лисовский
Вся статья лживая до последней точки . Во первых вместо их разговора показан фейк от двух пройдох из " радио Свобода " Правда для местных буратин - уродов , это всё равно, лишь бы руку в дерьмо сунуть , а там они понесут .... А вот что заявил Путин при последних переговорах ..... Дословно : " ..... есть статья 6 в которой чётко говориться : каждый из участников Союзного государства сохраняет суверенитет ...... " И Путин и Лукашенко заявили совершенно однозначно , что наши страны не собираются объединяться в одно государства . А от себя скажу , какой нормальный человек захочет жить вместе с таким долбо....... в общем дятлами как комментаторы с этого сайта .
Gennadiy Басманов
С хитрожопым хохлоцыганом-попрошайкой разве можно о чём-то договориться?
Василий Целовальников
Лукашенко боится того, что Российские олигархи растащат Белорусскую промышленность и финансы, по своим карманам, народ Белоруссии, останется голым!!!
Александр Лисовский
Да не боится он , а просто объединяться белорусский народ не хочет . За чем им этот бардак как у нас .
Леонид Василенко
Хня. Луку беспокоит только его задница. Народ вообше и рядом не стоит.
Леонид Василенко
Неудачник ты,дядя. Вот и выё.....ся,как вошь в кожухе.

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