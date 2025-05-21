Поезд Победы: уникальная инсталляция прибыла в Харцызск, ДНР

Иммерсивная инсталляция "Поезд Победы" прибыла в Харцызск, ДНР. Экспозиция охватывает события Великой Отечественной войны, представленные в 10 тематических вагонах, и уже побывала в 229 городах России, пройдя более 220 тысяч километров.