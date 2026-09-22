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На ЗАЭС указали на риски повреждения поста радиационного контроля станции

На ЗАЭС указали на риски повреждения поста радиационного контроля станции

На Запорожской АЭС указали на риски последствий повреждения поста радиационного контроля станции после удара ВСУ.

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