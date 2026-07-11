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«Вашингтон» планирует дать Дибанце и Джорджу опыт розыгрыша, Янг будет проводить отрезки без мяча

Репортер The Athletic Джош Роббинсон поделился деталями планов «Уизардс» на своих молодых игроков. Форварды Эй Джей Дибанца (1-й номер драфта-2026) и Кишон Джордж (24-й номер драфта-2024) должны провести определенное игровое время с мячом в руках.

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